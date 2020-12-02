İstanbul Eczacı Odası'ndan çalışma saati açıklaması

Covid-19 kısıtlamalarının ardından, İstanbul'da eczaneler tam kapanma olacak olan hafta sonları için yeni kararlar aldı.
İstanbul Eczacı Odası, 5 Aralık Cumartesi günü, kentteki nöbetçi eczanelerin sayılarının 3 kat artırılarak hizmet vereceğini ve ilave edilen nöbetçi eczanelerin akşam saat 19.00’a kadar hizmet vereceğini duyurdu.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:
"5-6 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul'daki eczanelerimizin çalışma düzeni, Yönetim Kurulumuz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda ve İstanbul Valiliği oluruyla aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
- 5 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacaktır.
- 6 Aralık 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."