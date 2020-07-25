İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında yangın

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi üzerinde bulunan Gezi Parkı karşısındaki İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında saat 23.00 sularında çıktı.

8 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Can kaybının olmadığı yangında maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.