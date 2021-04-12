İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 500 milyon TL'lik satış

Bugün Resmi Gazetede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının üç ayrı taşınmaz satış ilanı yayımlandı. İhaleler 28 Nisan günü yapılacak. Aşağıda ayrıntısı görüldüğü üzere 20 bin 696 m² yüzölçümlü taşınmazından yaklaşık 500 milyon lira gelir bekliyor.

İBB'nin Mecidiyeköy’de satışa çıkardığı 17.463 m² yüzölçümlü taşınmazının 9.154 m² bölümünün işgalli olduğu belirtilmiş. Belediye Başkanlığı, işgal sorununu şehircilik ilkeleri ve kamu yararını gözeten bir anlayışla çözmek yerine satın alanların çıkarları doğrultusunda kendilerinin çözmelerini beklediği anlaşılıyor.

Toplamı 6.247 m² yüzölçümü büyüklüğündeki 60 ve 61 parsellerde, “Sultan Beyazıt vakfiyesi var” notu olması dikkat çekiyor. Sultan Beyazıt Vakfı, İBB mülkiyetindeki Taksim Gezi parkının tartışmalı biçimde devredilmesiyle geçtiğimiz günlerde yoğunlukla tartışılmıştı.