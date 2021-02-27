İstanbul Büyükşehir Belediyesi de grev kırıcılığına dahil oldu

DİSK Genel-İş'te örgütlü Maltepe Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve işveren sendikası SODEMSEN tarafından taleplerinin karşılanmaması nedeniyle geçtiğimiz Salı günü greve çıkmışlardı.

Maltepe Belediyesi yönetimi grevi kırmak ve halkı grevci işçilere karşı kışkırtmak için çeşitli yollar denemişti. CHP'li Maltepe Belediye Meclisi üyesi ve belediye encümeninde de görev yapmakta olan Gönül Dinler, grevci işçiler tarafından Maltepe'de araçla çöp toplarken görüntülenmişti.

Maltepe Belediyesi yönetimi sınır tanımıyor

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri eski müdürü Hüseyin Köse, Maltepe Belediye Başkan yardımcısı Savaş Eroğlu, Belediye Meclisi Üyesi Ercan Konak ve grevci işçilerin bağlı olduğu belediye iştiraki MATAŞ'ın Genel Müdürü Baran Küçük’ün de olduğu bir grup, Adnan Kahveci Bulvarı'nda Küçükyalı Telekom Müdürlüğü binasının önündeki çöp yığınını kaldırmaya çalışırken görüntülendi. Grev kırıcılığı girişimini engellemek için duruma müdahale eden işçiler izleyen dakikalarda bu sefer bizzat Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da dahil olduğu girişimi kayıt altına aldılar.

İBB de dahil oldu, yüzlerce araç Maltepe'ye gönderildi

Görüntülerin ardından Maltepe Belediyesi'nin grev kırıcılığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de dahil oldu. Bugün grevdeki Maltepe Belediyesi işçileri tarafından, Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı binasının önünde, biriken çöpleri toplamak üzere görevlendirilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yarım düzine kadar araç ve personel tespit edildi.

İBB işçileri çöplerin toplanması için Maltepe'ye gönderildi

Duruma müdahale eden grevci işçiler, İBB tarafından yapılmakta olanın "grev kırıcılığı" olduğunun altını çizdi.

Alınan bilgilere göre, İBB İkitelli, Tuzla, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Kaynarca, Pendik gibi çok sayıda bölgeden araçlarını Maltepe'ye gönderdi. İşçilerin aktardığına göre yüzlerce araç bölgeye getirilmiş durumda.