İstanbul Büyükşehir Belediyesi 625 milyonluk arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmazların satılması konusunda AKP’den geri kalmadı. Bugün yayımlanan iki ihale ilanıyla Şişli ve Beşiktaş ilçesindeki toplam 17,929 metrekare yüzölçümlü taşınmazlarını satışa çıkardı. Taşınmazlardan toplam 625 milyon lira gelir bekleniyor.

Tahmin edilen bedeli 425 milyon lira olan Şişli İlçesi Mecidiyeköy mahallesindeki iki taşınmaz, 12.166 metrekare yüzölçümü büyüklüğünde. İmar planında turizm, ticaret ve kısmen yol alanı olarak görünüyor. Ayrıca alanla ilgili "Zincirlikuyu kavşağı ile 4. Levent Kavşağı arasında Büyükdere Caddesinden cephe alan ve Büyükdere Caddesinin batısında kalan parsellerde kullanılmak üzere transfer edilebilir" notu da bulunuyor.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesindeki ticaret ve konut alanı olan 5.763 metrekare taşınmazın tahmin edilen bedeli ise 175 milyon lira.

Darülaceze de köşk satıyor

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka satış ihalesi de Darülaceze’den.

Darülaceze, İstanbul Adalar'da Kınalı Ada mahallesindeki 2,028 metrekare yüzölçümlü "köşk ve müştemilatını" 8 milyon liraya satışa çıkardı.