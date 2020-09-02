İstanbul Boğazı'nda sis

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde kısmi sis etkili oldu.

Haber Merkezi

İstanbul Boğazı ve çevresinde  sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Boğaziçi Köprüsü tamamen sis altında kalırken, özellikle deniz trafiğinde görüş mesafesinin düştüğü görüldü.