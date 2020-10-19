İstanbul Bilişim raporu: Şirketlere milyonlar aktarıldı

İstanbul Bilişim için iflas kararı verilmesine dayanak oluşturan komiser heyeti raporuna göre, paravan birçok firmaya milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildi. Rapora göre, hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de hayali ihracat operasyonunun sanıklarından Abdurrahman Yakupreisoğlu. Raporda, şirket CEO’sunun annesi, eşi ve kardeşine de 10 milyon lirayı aşkın para transfer edildiği bilgisi yer aldı.

Hürriyet'teki habere göre, parasını aldığı halde ürününü göndermediği 50 bin mağdur ile gündemde olan İstanbul Bilişim’in konkordato davasında önceki gün iflas kararı verildi. Ticaret mahkemesinin, davanın 2’inci duruşmasında çıkan iflas kararına dayanak oluşturan konkordato komiser heyeti raporunda, paravan bir dizi firmaya milyonlarca liralık para transferlerinin yapıldığı kaydedildi. Toplu yapılan satışların da ödemelerinin alınmadığı kaydedildi. Şirketin sahibi görünen Nurettin Yavuz’un gelirine dair herhangi bir evrağın elde edilemediği belirtilen raporda, tüm para transferleri de mercek altına alındı.

Şirkete 8,8 milyon

Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Abdurrahman Yakupreisoğlu, İstanbul Bilişim’den hesabına para gönderilen isimlerden biri. Yakupreisoğlu’na gönderilen para tutarı 240 bin TL. Hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de Ukrayna vatandaşı Serhi Dranenko isimli bir kişiye ait GKM Bilişim. Ağustos 2019’da kurulan bu şirkete gönderilen para miktarı 8 milyon 751 bin TL. Söz konusu şirketin Şişli’deki adresinde ise bulunamadığı tespit edildi. Raporda, şüpheli bulunan bir diğer para miktarı ise 4 milyon 947 bin TL. Sözkonusu para, hakkında dolandırıcılık davası da bulunan Nurettin Yavuz’a gönderildi.

Çekler işleme konulmadı

Yine şirket personeli Erman E.’ye transfer edilen para miktarı ise 2 milyon 600 bin TL. Rapora göre 8 Ekim 2020’de kurulan G. Gayrimenkul isimli bir firmaya ise 300 bin lira para transfer edildi. Anılan şirketin kuruluş tarihi ile raporun yazım tarihi arasında ise 4 günlük bir süre bulunuyor. Rapora göre, para transferi yanı sıra milyonlarca liralık malın satıldığı 9 kişi veya firma adreslerinde bulunamadı. Temmuz ayı içinde 16.5 milyon liralık mal satışının yapıldığı üç firmadan alınan çekler ise tahsil için işleme konulmadı.

Raporda, yüklü miktarda para transferi yapılan isimlerden biri de İstanbul Bilişim’in CEO’su Önder Yeşiloba’nın eşi, kardeşi ve annesi. Rapora göre Yeşiloba’nın eşi Ö. Yeşiloba’ya aktarılan para miktarı 1 milyon 172 bin TL.

Yeşiloba’nın kardeşi Ö. Yeşiloba’ya transfer edilen para miktarı ise 10 milyon TL. Benzer şekilde anne K. Yeşiloba’ya (74) gönderilen para miktarı ise 650 bin lira. Şirketin CEO’sunun kardeşi Ö. Yeşiloba’ya ait olan ve bir yıl önce kurulan sosyal medya şirketi O. Bilişime transfer edilen para miktarı ise 3 milyon yakın. Rapora göre, paranın 756 bin liralık kısmı, konkordato komiseri heyetinden izinsiz yapıldı.

Kayıtlarda görünmüyor

Rapora göre, tüketicilerin ürün almak için şirkete gönderdiği paralarla çok sayıda gayrimenkul alındığı kaydedildi. Alınan 6 gayrimenkul için ödenen para 5 milyon 573 bin TL. Yine şirket adına alınan 8 gayrimenkulün ise şirket kayıtlarında yer almadığı kaydedildi. Raporda, tüketicilerin ürün bekledikleri bir dönemde, gayrimenkul alınması ticari hayatın olağan akışına aykırı bulundu.

Habere göre, mahkemenin verdiği iflas kararına itiraz edeceklerini belirten İstanbul Bilişim CEO’su Önder Yeşiloba, şüpheli görünen para transferlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Abdurrahman Yakupreisoğlu’na, aldığımız SEO hizmeti için bu parayı ödemişiz. Doğrudan tanıdığım bir isim değil. Kardeşime, eşime ve anneme yaptığımız ödemeler ise aldığımız mal ve hizmetlere karşılık. O. Bilişim ajans hizmeti veriyor. Biz de SEO hizmeti aldık. Zaman zaman da elektronik ürün aldık. Komiser heyeti raporu hatalı."