İstanbul Barosu'na Ebru Timtik soruşturması

Adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucu eyleminin 238’inci gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik için İstanbul Barosu önünde yapılan anmada, Timtik’in fotoğrafının baro binasına asılmasına ilişkin yapılan şikayetler üzerine İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, önce İstanbul Barosu’ndan baro yöneticilerinin isimlerini istedi. Daha sonra ise aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun da olduğu 11 baro yöneticisini beyanda bulunmak üzere savcılığa çağırdı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, “Politik bir durum söz konusu. Ortada bir suç yok uydurma bir durum var” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Barosu'nu hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul Barosu, Timtik’in posterinin binaya asılmasına ilişkin hedef göstermeleri, “İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu” olarak nitelendirmişti.

İstanbul Barosu yapılan anma sırasında, Av. Ebru Timtik’in posterinin Baro tarafından asılmadığını, posterin “baro görevlilerine rağmen” müdür yardımcısının odasına girilerek asıldığını açıklamıştı. Aynı açıklamada Timtik için mahkemece verilen kararın kesinleşmediği vurgulanmıştı.