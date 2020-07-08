İstanbul Barosu önünde avukatlar Savunma Nöbeti için bir araya geldi

İstanbul Barosu'na üye yüzlerce avukat Savunma Nöbeti için Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki baro binası önünde buluşarak "çoklu baro" düzenlemesine tepki gösteriyor.

Avukatlar "Savunma susmadı, susmayacak", "Baro dik dur, savunmaya sahip çık", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla yasa teklifini protesto ediyor.

İstiklal Caddesi'nde Savunma Nöbeti'ne başlayan avukatlara bando takımı da müzikleriyle destek verdi

Av. Moroğlu: Meclis'ten geçmeyeceğini düşünüyoruz

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu burada yaptığı açıklamada "Hukuk devletine inancımızı kaybetmeyeceğiz. Bu yasanın Meclis'ten geçmeyeceğini düşünüyoruz. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Güçlü baro hukuk devletinin temelidir. Barolarla başlayan bu sürecin diğer meslek odalarına yansıyacağı açık" diyen Moroğlu, eyleme destek veren tüm meslek odalarına teşekkür etti.

Genel Kurul'daki görüşmeleri takip etmek üzere Ankara'da olan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun selamını ileten Moroğlu "Barolar susmadı, susmayacak. Mücadeleye devam" dedi.