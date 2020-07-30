İstanbul Barosu Başkanı: EGM bu anlayışla devam ederse kimsenin ‘hukuk güvenliği’ kalmaz

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in dün polise kimlik göstermediği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya tepki gösterdi.

“EGM bu anlayışla devam ederse, kimsenin ‘hukuk güvenliği’ kalmaz” diyen Durakoğlu, “Ben polislerin hukuki bilgiden yoksun olduklarını sanıyordum. Genel Müdürlük, bu ise vay halimize... Çok işimiz var çok…” dedi.

Durakoğlu açıklamasında “Bu bildiri, ‘koruma içgüdüsü’ ile yazıldıysa çok yanlıştır. Yazdıklarınıza inanıyorsanız çok vahimdir” ifadesine yer verdi.

EGM’nin açıklamasında yasa maddesinin yasakladığı keyfiliğin de ikrar edildiğini belirten Durakoğlu “Ekrem Dönmez, ne avukat olduğunu ne de Başkan olduğunu söylüyor. Bu tavır, bilinçle verilmiş bir ders niteliğindedir. Bu dersi yurttaşlardan daha çok emniyet birimlerinin alması gerektiği bugün EGM’nin açıklaması ile somutlaşmıştır” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Durakoğlu şunları kaydetti:

“Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ‘yazılı’ açıklaması, İskenderun’da yaşadığımız olayı anlamak için yeterlidir. Ben polislerin hukuki bilgiden yoksun olduklarını sanıyordum. Genel Müdürlük, bu ise vay halimize... Çok işimiz var çok…

EGM bu anlayışla devam ederse, kimsenin ‘hukuk güvenliği’ kalmaz. Yurttaşın hukuk araması, kolluk tarafından engellenirse gidecek yerimiz de kalmaz. Ceberrut bir yapı görünümü sağlamak, masum yurttaş üzerinde kurulacak baskı yoluyla oluşursa, çok şey bitmiş demektir.

Devlet adı verilen organizasyon, hukuksuz işlem yapan ajanını cezalandırırsa büyür. Onun kanunsuz işleminin arkasında durmayı ‘sadakat’ ya da ‘sahiplenme’ sayan bir anlayış, önü alınamaz sonuçların başında olduğumuzu gösterir.

Bu ülkede güvenliğe özel olarak ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Güvenliği, özgürlükleri kısıtlayarak gerçekleştirmek hukuk devleti yaklaşımı değildir. Emniyetin görevini hukuk içinde kalarak yapması, her bir emniyet görevlisi için teminattır.

PVSK, hukuksuz işlem tesis eden emniyet görevlisi için, disiplin soruşturmasından, görevini kötüye kullanmaya ve tazminata kadar bir dizi yaptırım da öngörüyor. Bu devr-i iktidar geçince, kanunsuz emir sahipleri yok olur. Tarih böyle yazıyor.

Genel olarak otoriterleşen yapının işaretleri, polis işlemleri ile veriliyor ise, polis üzerinde sağlanan motivasyonun hangi sonuçlar doğuracağı, bu yapıyı tasarımlayanların bile tahmin edemeyeceği bir noktaya varabilir.

Açıklamada büyük harfle yazılan UYGULAMANIN, 4.a kapsamında gerçekleştiği belirtiliyor. Buradan zımnen, uygulamanın bir emir veya karara da dayanmadığı anlaşılıyor. Aynı yasa maddesinin yasakladığı ‘keyfilik’ ikrar ediliyor.

Ekrem Dönmez, ne avukat olduğunu ne de Başkan olduğunu söylüyor. Bu tavır, bilinçle verilmiş bir ders niteliğindedir. Bu dersi yurttaşlardan daha çok emniyet birimlerinin alması gerektiği bugün EGM’nin açıklaması ile somutlaşmıştır.

EGM ‘ben devletim’ anlayışının yanında duramaz. Bu cümle gelecekte EGM’nin de istemediği sonuçları doğurur. Ya da atın PVSK’yı, yırtın CMK”yı... Biz de bilelim ki, burası bir polis devletidir.

EGM açıklamasını yeniden okuyarak ifade ediyorum: Bu bildiri, ‘koruma içgüdüsü’ ile yazıldıysa çok yanlıştır. Yazdıklarınıza inanıyorsanız çok vahimdir. Bazı yerlerde yapılan eğitim çalışmalarının sonuç verdiğini bilerek söylüyorum: Eğitim şart.”

Ne olmuştu?

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez dün ailesiyle birlikte yemek yediği bir restoranda polisin kimlik sorması üzerine yazılı dayanak talep etmiş, yazılı dayanak göstermeyen polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bugün konuya dair yapılan açıklamada Dönmez'in polisleri tehdit ettiği ne sürülmüş ve hakkında kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme suçundan adli işlem yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada "Baro Başkanı her ne kadar kendisine kimlik sorulmasının hukuki olmadığını savunmuş ise de 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58. maddesinde belirtildiği üzere avukatlar Baro Başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olup, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetleri bulunmamaktadır. Yapılan işlem rutin bir uygulama olup, herhangi bir kasıt söz konusu değildir" ifadelerine yer verilmişti.