İstanbul Barosu: Baroların bağımsızlığını savunmak üzere Genel Kurul'a çağırıyoruz

İzmir Barosu'nun ardından İstanbul Barosu da İçişleri Bakanlığı'nın tavsiye genelgesi doğrultusunda alınan baro seçimlerinin ertelenmesi kararını tanımayacağını açıkladı.

Baro seçimlerinin ertelenmesi kararının hukuka ve kanuna aykırı olduğu söylenen açıklamada,

Barodan yapılan açıklamada "Baro genel kurullarına yönelik bu ertelemenin tek sebebi, Baroların bağımsızlığına müdahale niteliğinde siyasi iktidara yandaş baroların kurulmasına zaman kazandırmak ve TBB genel kuruluna müdahale etmektir" denildi.

İstanbul Barosu'nun açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Açıktır ki Baro genel kurullarına yönelik bu ertelemenin tek sebebi, Baroların bağımsızlığına müdahale niteliğinde siyasi iktidara yandaş baroların kurulmasına zaman kazandırmak ve TBB genel kuruluna müdahale etmektir. Çoklu Baro yasası gündemdeyken Baro başkanları ve avukatların mücadelesinin karşısında duran Metin Feyzioğlu'nun, başkanlık süresini uzatan ve belki de yeniden seçilmesini sağlayacağını umduğu bu uygulamayı destekleyen açıklaması da şaşırtıcı olmamıştır.

Ancak telaşla ve avukatların tüm itirazlarına rağmen yasalaşan, Anayasa Mahkemesinin siyasi iktidarın tehditleri altında Anayasaya aykırılık başvurusunu reddettiği çoklu baro yasasıyla Avukatlık Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 23 uyarınca “Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında yapılır."

Kanun hükmünü değiştirecek tek kural, yine bir kanun hükmüdür. Normlar hiyerarşisi gereğince, İçişleri Bakanlığı genelgesi veya İl Hıfzısıhha Meclisi kararlarıyla kanun hükmü değiştirilemez.

İstanbul Barosu mevcut yönetiminin bu hukuksuz müdahaleyi kabullenir nitelikteki açıklamaları, Baroların hukuku savunma görevleriyle bağdaşmamaktadır. Avukatlık Kanununun verdiği yetki ve görev uyarınca; kongre gününde Baro yönetiminin Haliç Kongre Merkezinde bulunarak genel kurulun gerçekleşmesine yönelik görevlerini eksiksiz yerine getirmesi, hukuksuzluğa izin vermeden meslektaşlarının yanında durması gerekir.

Bizler aşağıda imzası olan Baro seçim grupları ve hukuk kurumları olarak, İstanbul Barosu genel kurulunun hukuk dışı yöntemlerle engellenmesine, Barolar üzerinde siyasi operasyonlar yapılmasına, Baro organlarına aday olma, seçme ve seçilme haklarımızın gaspına seyirci kalmayacağız.

Genel kurulun planlanan ikinci toplantı günü olan 10-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde olacağımızı duyuruyor, İstanbul Barosu Genel Kurulunu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşlarımızı Baroların bağımsızlığını, seçme ve seçilme haklarımızı savunmak üzere Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz."

Avukat Hakları Grubu

Avukat Hareketi

Avukatlar Sendikası

Çağdaş Avukatlar Grubu

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Demokrasi İçin Hukukçular

Hukuk Hareketi Platformu

Hukukta Sol Tavır Derneği

Kartal Hukukçular Derneği

Katılımcı Avukatlar

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi