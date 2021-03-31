İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baraj doluluk oranları açıklandı

AA Editör Masası'na konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. Su Şurası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor" diyen Pakdemirli, "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok. Türkiye geneli enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız. Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 21, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında" ifadesini kullandı.