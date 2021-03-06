İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu

Okulların kademeli olarak açılmasıyla birlikte servis ücretleri de belli oldu.

Haber Merkezi

Okulların kısmen açılması yönündeki karar sonrası servis ücretleri de açıklandı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, AA'ya yaptığı açıklamada, servis ücreti olarak 0-1 kilometre için 243 lira, 1-3 kilometrede 266 lira, 3-5 kilometrede 289 lira, 5-7 kilometrede 300 lira, 7-9 kilometrede 317 lira, 9-11 kilometrede 367 lira, 11-13 kilometrede 422 lira, 13-15 kilometrede 444 lira, 15-17 kilometrede 478 lira, 17-19 kilometrede 506 lira, 19-21 kilometrede 539 lira, 21-23 kilometrede 561 lira, 23-25 kilometrede 583 lira alınacağını söyledi.

Öztürk, "Haftada 2 gün okula gidecek öğrenciler için belirlenen aylık ücretin yüzde 60'ını, haftada 4 gün gidecek öğrenciler için de yüzde 90'ını talep edeceğiz" dedi.

Ankara ve İzmir'de ise iki gün gidecek öğrenciler için ücretin yüzde 60'ı, 4 gün gidecek öğrenciler için ise ücretin yüzde 80'i tahsil edilecek.

Ankara'da 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti 253 lira, 3-6 kilometrelerdeki ücret 280 lira, 6-10 kilometrelerdeki ücret 325 lira, 10-15 kilometrelerdeki ücret 378 lira olarak belirlenirken, İzmir'de ise 0-3 kilometre servis ücretinin 250 lira, 0-6 kilometrede 306 lira, 0-10 kilometrede 325 lira, 0-15 kilometrede ise 385 lira olarak belirlendiği öğrenildi.

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