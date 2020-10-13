İşsizlik Sigortası Fonu bir ayda 2,5 milyar TL küçüldü

İktidarın patronlara emanet ettiği İşsizlik Sigortası Fonu, eylül ayında 2,5 milyar lira küçüldü.

Dünya'nın haberine göre, ağustos sonu itibarıyla 112 milyar 39.1 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı, eylül sonunda 109 milyar 557.1 milyon TL seviyesine indi.

Fon varlığının yüzde 80.18'i tahvil, yüzde 19.82'si mevduattan oluştu.

Aynı ayda fonun geliri 3.04 milyar TL, gideri ise 5.52 milyar TL olarak gerçekleşti.

Fon'dan en fazla ödeme 2.37 milyar TL ile kısa çalışma ödeneği için yapıldı.