İşsizlik ödeneği için başvuran sayısında büyük artış

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ağustos ayıyla ilgili “Aylık İstatistik Bülteni”, işsizliğin Covid-19 salgınında daha da ağırlaştığını bir kez daha ortaya koydu.

Cumhuriyet'in haberine göre, işsizlik ödeneği almak için ilk 7 ayda başvuran işsiz sayısı 1 milyon 66 bin 303 kişiye ulaştı. Bu kişilerin sadece 366 bin 974’ü ise sık sık eleştirilen ağır çalışma günü ve prim şartlarını karşılayarak ödenek almaya hak kazandı. Salgın nedeniyle 17 Nisan’dan bu yana "işçi çıkarma yasağı" uygulandığı söylenmesine rağmen Temmuz ayında önceki aya göre işsizlik ödeneği için başvuran kişi sayısı 96 bin 186, ödenek alanlar 27 bin 656 kişi arttı.

Ayrıca Mart ayına göre başvuran işsiz sayısı 564 bin 107, ödenek alanlar 127 bin 239 kişi çoğaldı.

'Açık iş' sayısı da azalıyor

Yine bültene göre, işverenlerin eleman talebini gösteren “açık iş” sayısı da azalmaya devam ediyor. İŞKUR’a kayıtlı açık iş sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,2 azalarak 114 bin 113’e düştü. İlk 8 ayda ise açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,8 azalarak 964 bin 265 adede geriledi. Açık iş sayısı özel sektörde yüzde 34,2 (936 bin 872) düşerken, kamuda yüzde 166,3 (27 bin 393) arttı.

Buna paralel olarak işe yerleştirilen kişi sayısı da, Ağustos ayında yüzde 27,6 azalarak 75 bin 217, ilk 8 ayda yüzde 43,4 azalarak 537 bin 3 kişiye geriledi.

Ayrıca ilk 8 ayda işe yerleştirilen kadın sayısı yüzde 41,4 azalarak 181 bin 434, erkek sayısı yüzde 44,3 azalarak 355 bin 569 kişiye indi.