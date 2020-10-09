İşsiz yurttaş: Açız, 21 günlük bebeğimi hastaneye götüremedim

İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne gelen biri engelli iki yurttaş yanlarında getirdikleri benzin bidonuyla eylem yaptı, işsiz olduklarını söyledi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, iki yurttaş Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yardım istedi.

İşsiz olduklarını söyleyen yurttaşlardan birisi yanında getirdiği bıçakla kendisine zarar verirken yeni doğan çocuğunu hastaneye dahi götüremediklerini belirterek, "Polis gelsin, devlet gelsin buraya. Kendimizden başka kimseye zararımız yok. El âlemden utanıyoruz, millette bizden utanıyor. Daha 21 günlük bebeğimizi hastaneye götüremedik. Yol parası yok. Biz ne yapalım. Biz bittik. Vicdanınıza bırakıyorum, iş nerede? Ben eylemimden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ve ambulans gelirken, polis iki kişiyi ikna etmeye çalışıyor.