İsrailli yerleşimcinin arabasıyla çarptığı Filistinli genç yaşamını yitirdi

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcinin arabasıyla çarpıp kaçtığı 21 yaşındaki Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Press TV’nin Filistin kaynaklarından aktardığı habere göre Batı Şeria’nın kuzeybatısındaki Cubara askeri kontrol bölgesi yakınlarında dün gece bir İsrailli yerleşimcinin arabasıyla çarpıp kaçtığı 21 yaşındaki Filistinli Beşir Daravşi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daravşi’nin olay sırasında işe gitmekte olduğu belirtildi.

Batı Şeria’da son dönemde Filistinlileri hedef alan arabayla çarpıp kaçma olaylarının arttığı, İsrailli yetkililerin ölümle sonuçlanan olayların çoğunluğunu soruşturmadığı belirtiliyor.

8 Haziran’da Batı Şeria’nın güneyinde El Halil’e 8 km uzaklıktaki Yatta kentinde 2,5 yaşındaki bir Filistinli çocuk bir İsrailli yerleşimcinin kullandığı arabanın altında kalmıştı. Çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Bu yılın başlarında ise Beytüllahim’de 17 yaşındaki Yasmin Halid Gazal okula giderken yine bir İsrailli yerleşimcinin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanmıştı.