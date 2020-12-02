İsrailli yerleşimci Filistinli işçileri otobüsle ezdi: 2 ölü, 5 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli bir yerleşimcinin, kullandığı otobüsü Filistinli işçilerin üzerine sürmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi ağır yaralandı. Otobüs sürücüsünün olayın ardından yaya olarak kaçtığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, bu sabah saatlerinde Beytüllahim'in kuzey girişindeki askeri kontrol noktası yakınlarında yolcusu olmayan bir otobüsün Filistinli işçilerin üzerine sürüldüğünü bildirdi.

Filistin güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde olayda biri 29, diğeri 30 yaşında iki erkek işçinin yaşamını yitirdiği 5 işçinin ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail polisi tarafından durdurulduğu belirtilen otobüs sürücüsünün yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik araçla çarpıp kaçma olayları sık yaşanırken, bu olayların birçoğu İsrailli yetkililer tarafından soruşturmaya tabi tutulmuyor.

Son olarak 14 Eylül’de Nablus’un güneyindeki Havara yakınlarında Filistinli bir işçi bir İsrailli yerleşimcinin aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

İlgili Haber Komünist ve işçi partilerinden Filistin’le dayanışma için telekonferans

İlgili Haber İsrail askerleri Filistinli güvenlik görevlisini öldürdü