İsrail'le Hamas arasında ateşkes imzalandı

Hamas, İsrail'le Katar aracılığıyla üç haftayı aşkın bir süreyi kapsayacak bir ateşkes imzalandığını açıkladı.

Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar, Katar elçisi Muhammed el-Emadi'yle görüşmelerin ardından İsrail saldırılarının bitirilmesi ve son yaşanan gerilimlerin azaltılması yönünde iki tarafın anlatığını bildirdi.

İsrail, 6 Ağustos tarihinden bu yana Gazze'yi neredeyse her gün bombalıyordu. İsrail'in saldırılara gerekçe gösterdiği balon saldırıları iddialarına ilişkin Hamas, İsrail'e dönük balon saldırılarının tamamen durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha önce bir Mısır delegasyonu, iki tarafın çatışmaları durdurması yönünde çalışma yürütüyordu.