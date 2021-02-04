İsrail'in Suriye'ye yönelik füze saldırısı engellendi

Suriye SANA haber ajansının bildirdiğine göre İsrail, Suriye'nin güneyine bir füze saldırısı düzenledi. Ancak ülkenin hava savunması füze saldırısını püskürtmeyi başardı.

Suriye'de genellikle sivillerin yaşadığı yerleri ve altyapıyı hedef alan İsrail hava saldırıları sıkça görülüyor. İsrail, komşu bölgede İran'ın sözde askeri faaliyetiyle mücadele bahanesiyle operasyonlar yürüttüğünü savunuyor. İsrail genellikle saldırılarının Filistin'e karşı misilleme olduğunu söylüyor.

SANA'ya göre Kuneytra eyaletini hedef İsrail füze saldırısı sırasında savaş uçakları kullanıldı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden yapıldığı belirlenen füze saldırısı sonucunda birkaç füzenin yere çakıldığını da aktaran SANA, sadece çok az mali hasar meydana gelidiğini, herhangi bir ciddi hasarın söz konusu olmadığını aktardı.

Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarında da patlamalar duyuldu.