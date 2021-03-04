İsrail’in savaş suçlarına dair soruşturma başlatıldı

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin topraklarında 2014 yılından itibaren işlenen savaş suçlarına dair soruşturma başlattı.

Başsavcı Fatou Bensouda, beş yıla yakın süren incelemenin ardından açılan soruşturmanın 13 Haziran 2014 tarihinden itibaren Filistin topraklarında işlendiği belirtilen, mahkemenin yetkisi dahilindeki savaş suçlarını kapsayacağını söyledi.

Bensouda yaptığı açıklamada soruşturmanın bağımsız, tarafsız ve nesnel olarak yürütüleceğini belirtti.

Başsavcı, “mevcut durumda ilerlemek için makul bir dayanak ve kabul edilebilir olası davaların olduğunu” dile getirdi.

Başsavcı soruşturmada 2014 savaşı sırasında Hamas’ın faaliyetlerinin de araştırılacağını söyledi.

Filistin: Soruşturma kısa sürede sonuçlandırılmalı

İsrail soruşturmaya tepki gösterirken, Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas’tan memnuniyet açıklaması geldi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı bu adımı “barışın vazgeçilmez temelleri olan adalet ve hesap verebilirliğe ulaşmak için Filistin’in güçlü çabası”nın bir sonucu olarak memnuniyetle karşıladı. Bakanlık İsrail’in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına karşı suçlarının uzun süredir sistematik bir biçimde devam ettiğini vurgulayarak soruşturmanın kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Hamas da soruşturma açılmasını işgali cezalandırmak ve adalet için ileri bir adım olarak niteledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ise “ahlaki ve yasal iflas” diye nitelediği soruşturmadan “vatandaşlarını ve askerlerini korumak için her türlü adımı atacaklarını” söyledi.

Başsavcı Bensouda görevini 16 Haziran’da İngiliz hukukçu Karim Khan’a devredecek. Bu tarihten itibaren soruşturmayı Khan yürütecek.

İsrail ve ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin topraklarındaki savaş suçlarını soruşturma yetkisi bulunduğunu açıklamasına itiraz etmişti. İsrail, mahkemenin yalnızca egemen devletler tarafından gündeme getirilen konuları inceleyebileceğini iddia etmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı da "mahkemenin İsrail askerleri üzerinde yetkisini kullanma girişimi konusunda ciddi kaygıları olduğunu" açıklamıştı.

Mahkemenin ilk derece dairesinin verdiği kararda, Filistin'in Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu ve sınırlarının 1967 yılından bu yana işgal edilen Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de içerdiği belirtilmiş ve Filistin'in diğer üye ülkeler gibi mahkemeye taraf olduğu vurgulanmıştı.