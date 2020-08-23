İsrail'in ikiyüzlü Covid-19 önlemleri

Dolaşım Özgürlüğü için Hukuk Merkezi GISHA'ya ait blog sitesi Gaza Gateway'de (Gazze Geçidi) yayımlanan bir yazıda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın Covid-19 bahanesiyle arttırılmasının ikiyüzlüce olduğu söylendi.

Amir Rotem imzasını taşıyan yazı, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yla Gazze'nin birbirinden tecrit edilmesi amacıyla uygulanan politikaların Covid-19 pandemisiyle birlikte fırsatçı bir yaklaşımla pekiştirildiğini söylüyor.

Buna göre, Gazze'de yaşayan bir kimse, birinci derece akrabalarından birisinin nikahı, ölümü ya da ölümcül hastalığını gerekçe göstererek çıkış için izin alabiliyordu. Pandemiyle birlikte getirilen yeni yasaklarla bu koşullar da artık yeterli görülmüyor.

Yazarın aktardığı bir olayda Batı Şeria'daki Nablus kentinde kanser hastası olan babasını ölüm döşeğinde görebilmek için izin isteyen Niveen Zanoun bu izni alamadı ve mahkeme başvurusu da sonuç vermedi.

Zanoun, 9 yıl önce aynı şekilde annesini kaybetmiş ve yine ölmeden önce görmek için istediği izin kendisine verilmemiş ama cenazesine katılması mümkün olmuş.

Rotem'in yazdığına göre mevcut koşullarda babası ölürse cenazesi için izin alması da mümkün olmayacak.

Amir Rotem, Covid-19 bahaneli uygulamanın bütünüyle politik bir tercih olduğunu, Filistinlilerin yaşadığı bu iki parçayı birbirinden uzaklaştırma kararlılığıyla ilgili olduğunu söylüyor.

Rotem'in dikkat çektiği bir nokta Covid-19'un Gazze ve İsrail'deki yayılmasıyla ilgili.

Gazze'de uzun süredir tespit edilmiş yöresel bir bulaşı yok. Covid-19 teşhisi konulan bireyler karantinaya alınıyor.

Batı Yakası'ndan Filistinliler her gün çalışmak için İsrail'e geçiyor. Bununla ilgili bir engelleme yok. Filistinliler'in işe ihtiyacı var, İsrail'in de iş gücüne.

Rotem'e göre Gazze'de yaşayanların Covid-19 bulaştırmak açısından İsrail ya da Batı Şeria'da yaşayanlardan daha tehlikeli olduğuna dair hiçbir dayanak yok.

Yeni yasağın uygulandığı Şubat ayından bugüne, Erez geçişinden İsrail'e girenlerin sayısı yüzde 99 oranında azalmış.