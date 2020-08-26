İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı gerçekleştirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlendiği" belirtildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
İsrail’in Gazze saldırısı sürüyor
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye yine saldırı gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı gerçekleştirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlendiği" belirtildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Patronların Ensesindeyiz