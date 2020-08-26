İsrail’in Gazze saldırısı sürüyor

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlendiği" belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.