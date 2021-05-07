İsrail'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı: Çok sayıda yaralı var

İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 8 Filistinli aileyi evlerinden zorla tahliye etmesine karşı protestolar sürerken, İsrail polisi akşam saatlerinde Mescidi Aksa'da Filistinlilere saldırdı.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da kılınan yatsı namazının ardından on binlerce Filistinli İsrail'i protesto etti.
İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yerleşkeye girerek ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırdı. Saldırıda en az 53 kişinin yaralandığı öğrenildi.