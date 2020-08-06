İsrail’den Latin Amerika ülkelerine çağrı: Hizbullah’ı yasaklayın

İsrail Lübnan Hizbullah’ını uluslararası alanda yalıtmaya yönelik diplomatik girişimlerini arttırıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi Latin Amerika ülkelerine Hizbullah’ın bölgedeki faaliyetlerinin yasaklanması çağrısında bulundu.

The Jerusalem Post’un haberine göre, terörizmin bütün ülkeleri etkilediğini ve terörizm ile karşılıklı olarak mücadele edilmesi gerektiğini iddia eden Aşkenazi, ‘‘bunun da en iyi yolu Hizbullah’a yönelik yaptırımlar’’ diye konuştu.

Aşkenazi, Hizbullah nedeniyle Latin Amerika ülkelerinin daha önce zarar gördüğünü belirterek, Latin Amerika ülkelerinin bu meselede ilerleme kaydetmelerinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Kolombiya, Honduras ve Guatemala’daki ABD yanlısı hükümetler Hizbullah’ın ülkelerindeki faaliyetlerini yasaklamış durumda. İsrail, Brezilya, Arjantin, Paraguay ile İsrail’le diplomatik ilişkisi bulunmayan Venezuela arasındaki sınır bölgelerinde Hizbullah’ın aktif bir varlığı olduğunu ileri sürüyor. Venezuela’daki ABD yanlısı muhalefetin başında bulunan Juan Guaido ise Hizbullah’ın ülkedeki varlığını sona erdirmeyi vaat ediyor.

Aşkenazi, Latin Amerika ülkelerinden Filistinlileri müzakere masasına oturmaya ikna etmelerini de isterken, Latin Amerika ülkeleri ile daha fazla serbest ticaret anlaşması imzalamayı ümit ettiklerini ve tarım, su kullanımı ve siber güvenlik alanlarında İsrail’in uzmanlığını sunabileceklerini belirtti.