İsrail'den İran'ın provokasyon iddialarına cevap: Saçmalık

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İsrail'in ABD'yi İran'la savaşa sokmak için provokasyon planladığı yönündeki iddiasını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, hükümet radyosuna yaptığı açıklamada, Tahran'ın üst düzey generali Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından suikaste uğrmasının yıl dönümünde "olası İran saldırılarına karşı tetikte olması gereken"in İsrail olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sahte savaş sebebi oluşturmak için İsrail'in Irak'ta ABD askerlerini hedef alan provokasyonlar planladığını iddia etmişti.