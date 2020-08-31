İsrail'den ilk ticari uçuşun yapıldığı Abu Dabi'de havalimanı yolunda patlama: 2 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de havayolu güzergahındaki caddedeki bir binada patlama meydana geldi.

Tel Aviv'le "normalleşme" anlaşmasına varan BAE'ye bugün İsrail'den ilk ticari uçuş yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baş danışmanının katıldığı uçuşta uçağın Abu Dabi'ye indikten sonra patlamanın meydana geldiği "Havalimanı Yolu" diye de bilinen Raşid Said Caddesi'nden geçmeleri bekleniyordu.

Abu Dabi yönetimi basın bürosundan yapılan açıklamada patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Abu Dabi polisi patlamaya caddedeki bir restorandaki gaz sızıntısının yol açtığını değerlendirdiklerini açıkladı.

National gazetesi Raşid Said Caddesi'ndeki patlamanın KFC ve Hardees adlı restoranlarda büyük hasara yol açtığını, başka bir dizi mağazanın da hasar gördüğünü duyurdu.

Polis ilk açıklamasında patlamanın "hafif ve orta" derecede yaralanmalara yol açtığını, patlamanın gerçekleştiği binanın ve çevresinin tahliye edildiğini kaydetmişti.