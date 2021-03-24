İsrail'den Gazze'ye saldırı!

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi

İsrail, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, savaş uçakları ve helikopterlerin mühimmat üreten bir noktaya ve Hamas'a ait askeri bir mevziye saldırı düzenlediğini açıkladı. 

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