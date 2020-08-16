İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail ordusu dün gece Gazze’nin güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "diğer hedeflere" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda, füzelerin depolandığı bir askeri kompleksin hedef alındığı iddia edildi.

Hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in Gazze sınırındaki beldelere 2 roket atıldığını bildirmişti.

Sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamada ise Gazze'de Hamas’ın deniz kuvvetlerine bağlı bir askeri nokta ile alt yapı ve gözetleme noktalarının vurulduğunu iddia eden Adraee, söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail tarafına helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Gazze ile sınırı kapatıp ve yakıt sevkıyatını durduran İsrail bu sabahtan itibaren Gazze’de balıkçıların avlanma bölgesini de tamamen kapattığını duyurdu.

Öte yandan dün akşam Filistinliler tarafından sınırda yapılan eyleme saldıran İsrail askerleri en az 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 2’sinin keskin nişancılarca vurulduğu belirtildi.

İsrail Cuma akşamı da Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 5 çocuk yaralanmıştı.