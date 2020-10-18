İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret

İsrail, 'normalleşme anlaşması' sonrası Bahreyn'e ilk resmi ziyaretini bugün yapıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesinden bir ticaret heyetinin pazar günü Bahreyn'e gideceğini duyurdu.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahreyn'e ilk kez ticaret heyeti gidecek ve heyete Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat başkanlık edecek.

Netanyahu, Bahreyn'e gidecek heyetin üst düzey ülke yetkilileri ve ABD heyeti ile yapacakları görüşmelerde havacılık, ulaştırma, teknoloji, sanayi, ticaret, finans, turizm, tarım, diplomatik ilişkiler, sağlık ve kültür konularının ele alınacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına ilişkin belgenin yanı sıra bir de protokol imzalanacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Uluslararası Müzakereler Müsteşarı Avi Berkowitz, protokol töreni için Bahreyn'e gelecekler.

15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin İbrahim Anlaşması (Abraham Accords) imzalanmıştı.