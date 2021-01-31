İsrail'de tarikat liderinin cenaze töreninde önlemler hiçe sayıldı

İsrail'de Ultra Ortodoks bir cemaat olan Brisk Yeşiva'nin lideri haham Meshulam Dovid Soloveitçik'in cenazesine koronavirüs kapatmalarına rağmen binlerce kişi katıldı.

Soloveitçik'in cenazesine, koronavirüs kapatmalarına ve polisin katılımcı sayısını azaltmak için yaptığı müzakerelere karşın cemaat yoğun katılım gösterdi. Polis bazı bölgere barikatlar kurarken toplanan kitleye herhangi bir müdahalede bulunulmadı.

İsrail menşeli KAN'ın haberine göre cenazeye giden yaklaşık 20 otobüs polis tarafından durduruldu.

Uzun süredir sağlık sorunları çeken Brisk Yeşiva cemaatinin lideri, cuma günü fenalaştı ve bugün 99 yaşında öldü.

Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerini ihlal eden cenaze törenine kitlesel katılım ülkede yoğun tepki çekerken, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları tarikat liderinin cenazesi hakkında eylemsiz kalmayı tercih etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benni Gantz, "Milyonlarca aile ve çocuk evlerinde kilitli ve kurallara uyurken, binlerce haredim [aşırı dinci] cenazeyi dolduruyor, çoğu maske bile takmadan" diyerek hükümet ortağının eylemsizliğini eleştirdi. Gantz, "Etkisiz bir sahte kapatmanın devamını kabul etmeyeceğiz. Ya herkes eve kapanır - ya da herkes dışarı çıkar. Hoşgörü günleri sona erdi" diye ekledi.