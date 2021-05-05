İsrail'de Netanyahu hükümeti kuramadı

İsrail'de mart ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tanınan yasal süre olan 28 gün doldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gece yarısına kısa süre kala Cumhurbaşkanı Rivlin'i hükümeti kuramayacağı konusunda bilgilendirdiği ve görevi iade ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hükümetin kurulması için parti liderleri ile çarşamba günü görüşmelerin devam edeceği belirtildi.