İsrail'de koalisyon krizi: Yeni seçim kapıda mı?

İsrail Adalet Bakanı Avi Nissenkorn, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun niyetinin seçime gitmek olduğunu söyledi.

Netanyahu’nun partisi Likud’un koalisyon ortağı Mavi Beyaz İttifakı’ndan Adalet Bakanı Avi Nissenkorn dün ülkenin devlet radyosu Kan’a konuştu.

Muhabirin “Eğer yeniden bir seçime çekilirsek ki bunu kimse istemiyor” sözleri üzerine Bakan Nissenkorn “Öyle görünüyor ki Likud partisinden yalnızca bir kişi bunu istiyor” dedi. Muhabirin “Netanyahu mu” diye sorması üzerine Bakan Nissenkorn “Evet, ne istediğine karar verme sorumluluğu Netanyahu’da” dedi.

Ülkede pandemi döneminde artan işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle haftalardır protesto edilen Netanyahu’nun son olarak koalisyon ortağı Benny Gantz’ın Mavi Beyaz İttifakı ile bütçe görüşmelerinde yaşadığı tartışma koalisyon krizine yol açtı.

Dün yapılması planlanan kabine toplantısı bütçe görüşmelerindeki anlaşmazlıklar sonrası iptal edildi.

Bütçe konusunda anlaşma sağlanamaması İsrail Parlamentosu Knesset’in 25 Ağustos’ta feshedilerek yeni bir seçime gidilmesine yol açabilir.

Haaretz’in haberine göre Netanyahu’nun Likud partisi yalnızca bir yılı kapsayacak bir bütçe hazırlamasından yanayken, koalisyon ortağı Benny Gantz’ın Mavi Beyaz İttifakı ise bütçenin iki yıllık olmasını istiyor.

Yeniden seçime gidilse bile bütçenin 2021’e de uygulanacağını söyleyen Adalet Bakanı Nissenkorn, tartışmanınsa Netanyahu ile Gantz arasında Başbakanlık rotasyonu konusunda daha önce varılan anlaşmaya ilişkin olduğunu söyledi.

Koalisyon hükümeti görüşmelerinde iki parti Gantz’ın savunma bakanlığı görevine getirilmesi ve başbakanlığı 2021 sonunda Netanyahu’dan devralması konusunda anlaşmıştı.

Savunma Bakanı Benny Gantz ise dün yaptığı açıklamada bütçe görüşmelerine dair “Biz devlet için bir bütçe istiyoruz. Likud siyasi bir bütçe istiyor” dedi. Gantz “Hiçbir ekonomist tatiller için bir bütçeyi desteklemiyor, bu anlamsız” diye konuştu.

Gantz da İsrail’de yalnızca iki kişinin seçime gitmek istediğini savunarak bunların birinin Netanyahu, diğerinin de muhalefet lideri Yair Lapid olduğunu söyledi.

Mavi Beyaz İttifakı dünkü kabine toplantısının koalisyon ortaklarınca daha önce varılan Netanyahu ile Gantz arasındaki “iktidar dengesi” hakkında bir düzenlemeyi oylamaya sunma talebi üzerine ertelendiğini açıkladı. Likud’dan yapılan açıklamadaysa toplantının iptal nedeninin Mavi Beyaz İttifakı’nın koronavirüs krizine yanıt olarak 8,5 milyar şekellik (2,5 milyar dolar) paketi reddetmesi olduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Nissenkorn ise İsrail’deki ekonomik krize karşı çözümleri engelleyen tarafın Likud olduğunu savunarak Netanyahu’nun partisinin açıklamasına tepki gösterdi. Nissenkorn şimdiye kadar koronavirüsle ilgili tek bir öneri getirildiğini onu da onayladıklarını belirterek “Ama Likud üyeleri düğünleri ertelenen çiftlerin ödediği depozitoların geri ödenmesiyle ilgili düzenlemeyi geçirmeyi reddediyor” diye konuştu.

Öte yandan Benny Gantz’ın partisinin Çarşamba günü Knesset’e bir teklif vererek devlet bütçesinin onaylanmasının Aralık ayı başına dek ertelenmesini isteyeceği bildirildi.

Haaretz’in Mavi Beyaz ittifakından bir kaynağına göre bu teklifi kabul edip etmemesi Netanyahu’nun gerçekten seçim isteyip istemediğini gösterecek. Sözkonusu kaynak Gantz’ın teklifi kabul edilirse Knesset’in iki hafta içinde feshedilmekten kurtulacağını ve koalisyon ortaklarına anlaşmaya varmaları için zaman tanınmış olacağını savundu.