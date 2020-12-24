İsrail'de iki haftalık kapatma ilanı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü, Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte İsrail'de üçüncü bir kapatma ilan etti.

The Times of Israel'in haberlerine göre, yeni kapatma 27 Aralık Pazar günü saat 17.00'den itibaren geçerli olacak ve en az iki hafta sürecek. Vaka sayısı azalmazsa, kilitlenme iki hafta daha uzatılabilir.

Netanyahu ayrıca İsrail vatandaşlarını yeni koronavirüs varyantının ülkede yayıldığını "varsaymaya" çağırdı. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın yeni varyantın bilinen ilk vakalarını tespit etmesinden sonra geldi. Bu, İngiltere'den yeni dönen ve hükümet tarafından işletilen karantina otellerinde bulunan üç kişide bulunuyor, dördüncü vakanın kaynağıysa hala açıklanmadı.

Yeni kapatmanın bir parçası olarak, İsraillilerin birinci derece aile üyeleri dışında başka bir kişinin evine girmesi yasaklanacak, toplu taşımada yüzde 50 kapasiteye sınırlamalar olacak, restoranların paket servis teslim etmesine izin verilecek ancak gel-al siparişleri yasaklanacak, toplantılar açık havada 20, kapalı mekanda 10 kişi ile sınırlandırılacak, gibi bireysel spor faaliyetlerine izin verilecek.

Ayrıca 19 Aralık'ta İsrail, yurt dışından ülkeye gelenler için zorunlu karantina kurallarını açıkladı. ANI'ye göre, İsrail Sağlık Bakanlığı, tüm denizaşırı yolcuların 20 Aralık'tan itibaren 14 günlük zorunlu karantinaya tabi tutulmaları gerektiğini söyledi.