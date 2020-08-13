İsrail'de hükümet krizi kapıda

İsrail Meclisi (Knesset), Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevini kötüye kullanma ve yolsuzluk davası dahil olmak üzere, ciddi suçla yargılananların hükümet kurmasının engellenmesini öngören yasa tasarısını 37'ye karşı 55 oyla reddetti.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, söz konusu oylama, boykot eden Mavi-Beyaz İttifakı mensubu meclis üyelerini "utandırmak" amacıyla ad okuma usulüyle yapıldı. Netanyahu'nun Likud partisi, oylamalara katılmamaya devam etmeleri durumunda koalisyon hükümeti içerisinde disiplin suçu işleyecekleri yönünde Mavi-Beyaz'a uyarıda bulundu.

Yasa tasarısına ilişkin mecliste yapılan tartışmada Netanyahu ve muhalif lider Yair Lapid karşı karşıya geldi.

Netanyahu, "Demokrasiden bahsedip, onu yıkmaya çalışanların bitmeyen hikayesinin başka bir bölümüne tanık oluyoruz. Ben buradayım, çünkü seçildim. Son seçimde birçok insan bana olan güvenini ortaya koydu. Seçilen birini engellemeye çalışan böylesine tasarılar ancak karanlık rejimlerde olur. İran gibi" dedi.

Lapid hakkında "demoktatör" nitelendirmesinde bulunan Netanyahu, "Lapid, demokrasiye karşı gelmeyi bırak. Sen sahte bir demokratsın" dedi.

Lapid, buna karşılık Netanyahu'ya,"Tek derdin hapse girmemek olduğu zaman yapmayacağın bir şey yok. Kendisinin düşmanı koronavirüs yerine yargı, mahkemeler ve medya" dedi.

Lapid, Netanyahu'nun konuşmasının, yeni seçimlere hazırlandığına ilişkin bir kanıt olduğunu ve bu hazırlıklarda, yargılandığı davalarda kendini savunmaya ve hatalarından zarar görecek insanları yok saymaya odaklanacağını belirtti.