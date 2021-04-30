İsrail'de dini bayram kutlamalarında 'en az 44 kişi öldü'

İsrail'in kuzeyindeki Meron yerleşiminde, Lag BaOmer dini bayramı kutlamalarında bir platformun çökmesi nedeniyle en az 44 kişinin öldüğü bildirildi.

Haaretz'in haberine göre yetkililer, 20'si ağır olmak üzere 150 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.

Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarında binlerce kişinin kalabalıkta sıkıştığı görülüyor.

Kurtarma ekipleri, insan yoğunluğu nedeniyle yaralıların tedavisinin zorlaştığını anlatıyor.