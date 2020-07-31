İsrail'de BM'ye ait araçta cinsel ilişkiye giren personel açığa alındı

Bir BM personeline ait geçtiğimiz ay internette dolaşan videoya ilişkin iç soruşturmada, BM Ateşkes Denetleme Örgütü üyelerinin İsrail'de resmi bir arabada kimliği ve yaşı açıklanmayan birisiyle cinsel ilişkiye girdiği belirtildi. Arabada filme alınan iki personel açığa alındı.

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu barış koruma misyonunun üçüncü bir üyesiyse ücretsiz izine çıkarıldı

BM içinde bir gözetim organı olan İç Gözetim Hizmetleri Ofisi'nde olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haziran ayında sosyal medyaya düşen bir videoda BM işaretli bir aracın arka koltuğunda oturan iki kişi cinsel ilişkiye girerken. üçüncü bir kişi de yolcu koltuğunda uyuyor gibi görünüyordu.

Araçtaki isimsiz iki personel “cinsel nitelikte davranış da dahil olmak üzere, görevi kötüye kullandıkları”nın tespit edilmesi üzerine Temmuz ayının başlarında ücretsiz izine çıkartıldı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, görüntülerden "derin bir rahatsızlık duyduğunu" söyledi ve çalışanların davranışlarını “iğrenç” ve BM değerleriyle çelişen olarak nitelendirdi.

Mevzuata göre BM personeli, davranış kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse disiplin cezasına çarptırılabiliyor. BM barışı koruma operasyonlarından çıkarılabiliyor veya uzaklaştırma alabiliyor, ancak yasal işlem yapmak vatandaşı olduğu ülkenin sorumluluğunda.

BM için yeni değil: İnsan kaçakçılığı, çocuk istismarı, cinsel sömürü...

Bu, BM barışı koruma güçleri tarafından görevi suiistimal ya da cinsel istismar içeren ilk olay değil.

BM MINUSCA barış güçleri, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerun da dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesindeki kadınlara ve reşit olmayan çocuklara tecavüz etmek veya cinsel sömürüde bulunmak, Haiti'deki küçük kızlara yönelik cinsel istismarda bulunmak ve onları hamile bırakmakla suçlanıyor. BM personeli bu davranışlardan dolayı dokunulmazlık nedeniyle herhangi bir cezayla yüzleşmiyor.

Bir BM raporuna göre, sadece 2019 yılında dünya çapında yarısı BM barış güçleri, yarısıysa diğer BM personeli tarafından gerçekeleştirilen 175 adet cinsel sömürü ve istismar vakası kaydedildi.

Sadece Haiti'de 2004 ve 2016 yılları arasında BM barış güçleri ve diğer personelin dahil olduğu yaklaşık 150 ila 20 cinsel istismar ve sömürü iddiası kaydedildi.

Temmuz 2011'de, dört Uruguaylı BM görevlisi ve komutanları bir Haitili gence yönelik tecavüzü filme almışlardı. BM görevlileri Haiti'de hiçbir zaman yargılanmadı. Söz konusu failler Uruguay'da "şiddet" suçundan daha az suçlu bulunmuştu. Uruguaylı yetkililer, o zaman bunun bir şaka olduğunu ve tecavüzün gerçekleşmediğini iddia etmişti.

Ertesi yıl, Haiti'de Gonaives şehrinde 13 yaşında zihinsel engelli bir çocuk BM polis birimlerine bağlı üç Pakistan vatandaşının tecavüzüne uğradı. Failler Pakistan askeri mahkemesinde yargılandı ve sonunda Pakistan'a geri gönderildi. Mahkemeye tanık çağırılmadı, Pakistan makamları da BM'nin yargılamaları izlemesine izin vermeyi reddetti. Faillerden biri bir yıl hapse mahkum edildi.