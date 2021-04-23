İsrail'de aşırı sağcılardan pogrom girişimi: 105 Arap yaralandı

Kudüs'ün doğusunda toplanan aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler Perşembe gecesinden ve Cuma sabahına kadar şehirde "Araplara Ölüm", "Yahudi namusunu yeniden kuralım" ve "Köyleriniz yansın" gibi tezahüratlarla Filistinlilere saldırdı.

Haaretz'in aktardığı üzere bazıları çekiç ve benzeri objelerle silahlanmış beş İsrailli "şüpheli davranış" nedeniyle gözaltına alınırken gece boyunca en az 50 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında pogromun hedefindeki Araplar da yer aldı.

Pogrom çağrısıyla bir araya gelen grubun toplanmasına polis engel olmadı

Filistin Hükümeti'ne göre 105 Filistinli Arap gece pogromu düzenleyen çete tarafından linç girişimine uğrarken, bu insanların 22'si hastanelik oldu.

Zaman zaman polisle de çatışan çete bazı araçları yaktı ve Filistinlilerin evlerine saldırdı. Bu haftanın ortasından beri pogrom çağrılarında bulunan Lehava adlı örgüte yönelik polis herhangi bir önleyici müdahalede bulunmadı ve toplanmalarına göz yumdu. Polis sadece belli noktalarda çeteye müdahale etti.

Faşist çete üyeleri Arapların evlerine de saldırdı.

Polis pogroma göz yumdu

Jerusalem Post'un aktardığına göre Lehava’nın lideri Ben-Zion Gopstein, Perşembe günkü yürüyüşte "Aksini düşünen herkese açıklık getirmek için bu gece buraya geldik: Kudüs bizimdir!" naraları attı.

Polis, İsrailli faşistleri durdurmak için göstermelik önlemler almakla yetindi. İsrail Arap Ortak Listesi ve İsrail Komünist Partisi'nin önderlik ettiği cephe olan Hadaş'ın Başkanı Ayman Odeh, aşırı sağcı göstericilere "bu gece bir pogrom örgütleme" imkânı verdiklerini söyleyerek güvenlik güçlerinin niyetlerini sorguladı.