İsrail'de açık alanda maske zorunluluğu kalktı, okullar açıldı

İsrail'de Covid-19 tedbirleri kapsamındaki açık alanda maske zorunluluğu bugün kaldırıldı.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, bakanlık içindeki uzmanların azalan vakalrdan dolayı açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik tavsiyede bulunmasının ardından, perşembe günü bakanlığın genel sekreteri Chezy Levy'e zorunluluğu kaldırma kararnamesi imzalama talimatı vermişti.

Bakanlığın perşembe günü yaptığı açıklamaya göreyse, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Bununla birlikte, ülkede eğitim sistemi bugün itibariyle tamamen açılıyor. Buna göre, ülkede 1. ila 12. sınıf öğrencileri, okula yeniden gitmeye başlayacak. İsrail hükümeti, sağlık bakanlığının geçtiğimiz haftaki tavsiyesi üzerine, bir öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması durumunda öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenci ve eğitimcilerin teste tabi tutulması ve sonuçları pozitif çıkana, negatif olmasının ardından okula dönebilmesine yönelik kararı onayladı.

Ülkede sağlık bakanlığının verilerine göre, 5 milyon 343 bin 1 İsrailli en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. Bu, nüfusun yüzde 57,5'ine tekabül ediyor.