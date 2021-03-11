İsrail yurtdışından gelenlerin karantinası için 30 bin elektronik bileklik alıyor

İsrail Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kiş, Perşembe günü Knesset (İsrail parlamentosu) Anayasa ve Hukuk Komitesi'ne yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta yurtdışından dönenlere dağıtılmak üzere yaklaşık 5 bin elektronik bilekliğin hazır olacağını söyledi.

Komite, ülkeye giriş yapan şahıslar için zorunlu karantinayı uygulamak adına elektronik araçların kullanımına izin verecek tasarıyı görüşmek üzere toplandı.

Jerusalem Post'un aktardığına göre Kiş, "Operasyonel açıdan bakıldığında, çok hızlı bir satın alma için hazırlanıyoruz, tam tedarik için satın alma ise üç ay sürecek" dedi. "Hemen yanıt verebilecek şirketler arıyorduk. İhale yarın sunulacak ve şirketlerin sürece girebilmesi için mevzuatın hızlıca geçirilmesi büyük önem taşıyor" diyen Kiş, "Önümüzdeki hafta şimdiden 5 bin bilekliği ve daha sonra her hafta ek 5 bin bilekliği düşünebiliriz" diye ekledi.

Bakan Yardımcısı, hedefin yaklaşık 30 bin bilekliğe ulaşmak olduğunu, böylece aynı sayıda insanın bunları on gün boyunca kullanıp sonra iade edebileceklerini belirtti.

Dini günde istisna

Kelepçeyi kullanmayı kabul etmeyenler bir otelde karantinaya alınabilecekler.

Kiş ayrıca sadece Şabat'a (Cumartesi) uygun çözümleri kabul edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda elektronik bileklik kullanımına yönelik bir pilot program gerçekleştirildi.