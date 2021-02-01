İsrail Yüksek Mahkemesi, Bakan'ın 'Filistinli tutsakları aşılamayın' emrini yasadışı buldu

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, ikinci öncelikli grupta yer alan Filistinli mahkumlara koronavirüs aşılarının yapılmasını 'ertelenmesi' emri verirken İsrail Yüksek Mahkemesi, Bakan'ın böyle bir emir verme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Üç yargıç kararlarında oybirliği ile Ohana'nın "yasal yetkisi olmadan" hareket ettiğini çünkü yalnızca sağlık bakanının böyle bir karar verme yetkisine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca aşıların reddedilmesinin mahkumlar için bir ceza olarak kullanılamayacağının da altı çizildi.

Yargıç Menachem Mazuz, aşıyı erteleme kararının "bariz bir yetkisizlik ile ve yasadışı bir şekilde verildiğini ve hukuki geçerliliğe sahip olmadığını" söyledi.

Tutsaklar geçtiğimiz haftalarda Pfizer aşısını erişebildiler ancak Başsavcı Avichai Mandelblit hala Yüksek Mahkeme'nin Bakan'ın davranışını değerlendirmesi için ısrar etmeye devam etti.

Aralık ayının sonlarında İsrail’in "ilk açık eşcinsel bakanı" olarak medyada popüler bir figür olarak parlatılan Ohana, Filistinli tutsakların aşılanmasının erteleneceğini söyledikten sonra insan hakları gruplarının sert eleştirileriyle karşılaştı. Tutsaklar sağlık görevlilerinin ardından ikinci öncelik grubundaydı.

Filistin Tutsaklar Derneği adlı STK'nın verilerine göre, şu anda yaklaşık 4 bin 400 Filistinli İsrail hapishanelerinde tutuluyor ve bunlardan 300'ü pandeminin başlamasından bu yana Covid-19'a yakalandı.

İsrail, nüfusun yüzde 32'sinin koronavirüse karşı aşılanmasıyla dünyanın en iddialı aşılama kampanyalarından birini yürütüyor.

Ülke, Gazze ve Batı Şeria'daki işgal altındaki bölgelere aşı sağlama konusunda uzun zamandır isteksizdi, ancak askeri kaynaklar Pazar günü yerel basına verdiği demeçte, 5 bin 000 doz aşının Filistin sağlık görevlilerine teslim edileceğini açıkladı. Bu kararın Savunma Bakanı Benni Gantz'ın "tavsiyesi üzerine onaylandığı" açıklamada ayrıca belirtildi.