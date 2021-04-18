İsrail ve Yunanistan 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması imzaladı

İsrail Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Yunanistan'ın ikili ilişkiler tarihindeki en büyük savunma anlaşmasını imzaladıklarını söyledi.

Savunma Bakanlığı'na göre anlaşma Cuma günü İsrail ile Uluslararası Savunma İşbirliği Müdürlüğü (SIBAT) başkanı emekli Tuğgeneral Yair Kulas tarafından imzalandı. 1,65 milyar dolarlık anlaşma uyarınca, İsrail Savunma Bakanlığı ve Elbit Systems firması Yunanistan'da bir uçuş eğitim merkezinin oluşturulmasına öncülük edecek.

Anlaşmaya göre Elbit, Yunan hava kuvvetleri için İtalyan havacılık şirketi Leonardo tarafından üretilen 10 M-346 eğitim uçağı ve düzinelerce T-6 tedarik edecek. Elbit Systems tüm eğitim filosunu yaklaşık 22 yıl süreyle istihdam edecek.

Yunanistan'ın T-6 uçaklarının güncellenerek kullanılması için kitler tedarik edecek Elbit, ayrıca eğitim, simülatörler ve lojistik destek sağlayacak.

İsrail Savunma Bakanı Benni Gantz, anlaşmanın her iki ülkenin ekonomilerini güçlendireceğini ve böylece savunma, ekonomik ve siyasi işbirliğini derinleştireceğini söyledi.