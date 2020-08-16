İsrail, Umman ve Bahreyn'le de 'normalleşme' bekliyor

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, ABD aracılığında Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) yapılan "ilişkilerin tamamen normalleşmesi" anlaşmasının ardından Körfez ülkeleri Umman ve Bahreyn'den de benzer bir adım beklediğini açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Cohen, "Bu anlaşmayı ek anlaşmalar da izleyecek, hem başka Körfez ülkeleriyle hem de Afrika'daki müslüman ülkelerle" dedi.

"Bence Bahreyn ve Umman kesinlikle sırada" diyen İsrailli bakan, "Buna ek olarak benim değerlendirmeme göre gelecek yıl Afrika'daki bazı ülkelerle barış anlaşması olabilir. Bunların başında da Sudan geliyor" diye konuştu.

Bahreyn ve Umman, ABD-BAE-İsrail arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

İki ülkenin de İsrail ile açık bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Ancak İsrail Başbakanı Ekim 2018'de Umman'ı ziyaret etmişti. Netanyahu Şubat ayında da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Uganda'da bir araya gelmişti.