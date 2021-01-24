İsrail tüm yurtdışı uçuşlarını durduruyor

İsrail hükümeti koronavirüsün mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yurtdışı uçuşlarını 6 günlüğüne askıya alınmasını kararlaştırdı.

Karar doğrultusunda yarın geceden başlayarak Şubat ayına kadar tüm yabancı havayollarının İsrail'e yapacağı uçuşlar durduruldu. İsrailli havayollarının uçuşlarına ise sadece istisnai durumlarda izin verilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu kararı ülkeye virüsün yeni türlerinin girmesini engellemek ve aşılama kampanyasında hızlı bir ilerleme kaydetmek için aldıklarını söyledi.

İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış COVID-19 varyantlarına İsrail'de de rastlanması, uygulanan karantina ve aşılamaya karşın vakaların yüksek seyretmesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor.

Halihazırda yalnızca İsrail pasaportu olanların ülkeye girişine izin veriliyordu.

16-18 yaşındakiler de aşılanacak

Öte yandan İsrail'de aşılama programına Pazar gününden itibaren 16-18 yaş grubu da dahil edildi. Bu yaş grubundaki gençler ailelerinin izin vermesi halinde aşılanacaklar. İsrail Eğitim Bakanı, bu kararı "okula dönüşü mümkün kılmak ve sınavları zamanında yapmak için" aldıklarını söyledi.