İsrail Suriye saldırılarını böyle açıklıyor: 'İran hedefleri'

4 Mayıs gecesi Suriye'de Lazkiye yakınlarına yapılan hava saldırısında 1 sivilin ölmesine 6 sivilin yaralanmasına neden olan İsrail, ülkeye dönük hava saldırılarını son aylarda yoğunlaştırdı.

İsrail'in bundan bir önceki Suriye saldırısı, 22 Nisan'da Şam kenti yakınlarına olmuştu. İsrail ordusu, bu saldırıyı, "Suriye'nin İsrail'in güneyine yaptığı füze saldırısına bir misilleme" olarak açıklamıştı.

Suriye ordusu, Şubat ayında da ülke hava savunma sisteminin İsrail'in Şam'a yönelik bir hava saldırısını tespit ettiğini açıklamış, İngiltere merkezli gözlemevleri, saldırılarda en az 9 Suriye askerinin öldüğünü iddia etmişti.

Batı kaynakları, İsrail'in Ocak ayında Suriye'nin birkaç bölgesine dönük gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 Suriye askerinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in 'İran hedefleri' iddiası

İsrail, son dönemde yoğunlaştırdığı Suriye saldırılarında, ülkede İran'a ait füze ve silah üretim merkezlerini hedef aldığını iddia ediyor.

İsrail ve Batı basını, İran'ın, gelişmiş füze ve silah endüstrisinin bir bölümünü, uzun dönemdir müttefik olduğu Suriye'deki yeraltında bulunan yapılarına taşıdığını ve burada "menzili İsrail'in yüksek nüfuslu yerleşim yerlerine ulaşan" gelişmiş cephane ürettiğini öne sürüyor.

Daha önce hükümet içerisinde ve istihbarat kurumunda görev yapmış olan İsrailli Tuğgeneral Yossi Kuperwasser, geçtiğimiz ay Reuters'a yaptığı açıklamada, "İran destekli güçlerin bulunduğu her hedefi vurmakla ilgilenmiyoruz. Stratejik etkisi olan yerleri vurmaya çalışıyoruz. Suriye'nin bir İran üssü olmasını engellemeye çalışıyoruz" dedi.

İran: Suriye'deki varlığımız Şam'ın bağımsız bir kararı

İsrail'in iddialarına ilişkin açıklama yapan İranlı üst düzey yetkililer, Tahran'ın savaşta yıpranan Suriye'nin altyapısının yeniden inşasında önemli bir rol oynadığına işaret ediyor. Yetkililer, İran'ın Suriye'ye işgücü transferine ilişkin bir kararın da Şam'a ait olacağını söylüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey danışmanlarından Ali Asker Haci, Şubat ayında Sputnik'e yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'de IŞİD'le savaşmayı amaçladığını ve Suriye'nin mücadele ettiği cihatçı gruplara İsrail'in destek verdiğini söylemişti.

Haci, Suriye hükümeti istediği sürece, İran'ın ülkede varlığını sürdüreceğini kaydetmişti. Haci, "Suriye'nin tüm kontrolü, meşru hükümete ait olmalıdır ve güvenliği sağlayacak tek güç bu hükümet olmalıdır" demişti.

Saldırılara ABD desteği

ABD güçleri, İsrail'in hava saldırılarına destek olarak 25 Şubat tarihinde Suriye'nin doğusuna füze saldırıları gerçekleştirmişti. ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamada, "Saldırılarda İran destekli Şii milisler hedef alındı" denilmişti.

Bir başka ABD'li yetkiliyse, Ocak ayında İsrail'in, Suriye'nin doğusunda Irak sınırındaki bölgeye yaptığı saldırısında ABD'nin istihbarat desteği sağladığını söyledi.

İsrailli yetkililer, hava saldırılarının "İran'ın yayılmasını engelleyerek bölgede denge sağladığını" öne sürüyor.

Saldırılar, Rusya ve İran'ın Şam'a desteği sonrası arttı

İsrail'in Suriye'ye dönük saldırılarını, Rusya ve İran'ın Suriye'ye cihatçılarla mücadeleye destek vermesinin ardından artırması dikkat çekiyor.

Rusya basınında, Tahran'ın IŞİD'le mücadelede Suriye'ye verdiği destek ve İsrail uçaklarının bu destek sonrası ülkeye dönük saldırılarını yoğunlaştırdığı hatırlatılıyor.

İran ve Suriye basını: Saldırıların amacı cihatçı gruplara cesaret vermek

İran'ın Tasnim, Press TV ve Fars Haber Ajansı gibi resmi basın kuruluşlarında, İran'ın Suriye'den İsrail'i vurma hedefi olmadığına, ancak İsrail'in Suriye'de cihatçılara destek konusunda "kırmızı çizgiyi geçmesi" durumunda İran'ın buna yanıt verebileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

İran basınında, İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarını 2011 yılından bu yana sürdürdüğü belirtilirken, son saldırıların amacının, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan cihatçı grupları cesaretlendirmek olduğu kaydediliyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da da, İsrail'in başta IŞİD olmak üzere, Suriye'de bulunan cihatçı grupları desteklediğine ve bu doğrultuda ülkeye dışarıdan müdahale etmeyi amaçladığına işaret ediliyor.