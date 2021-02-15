İsrail, Şam'a başarısız bir füze saldırısı düzenledi

Suriye Ordusu Pazartesi günü saat 01.18'de İsrail'in Şam çevresinde füzelerle yaptığı saldırıyı püskürttü.

SANA, İsrail füzelerinin çoğunun düşürüldüğünü aktardı.

Şam'ın hedef alındığı saldırının İsrail işgali altındaki Suriye'nin Golan ve El Celil bölgelerinden geldiği aktarıldı.

İsrail Suriye'de "İran unsurlarını" hedef aldığını iddia ederek daha öncesinde sivil yerleşimleri ve Suriye'ye ait askeri hedefleri vurmaya çalışmıştı. İsrail saldırıları büyük ölçüde başarısız olurken, söz konusu saldırılar İsrail Hükümeti tarafından iç siyasette propaganda malzemesi olarak da kullanılıyor.