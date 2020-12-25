İsrail sağlık tesisine saldırdı: Bir hamile kadın ve bir sağlık görevlisi yaralandı

Bugün sabah erken saatlerde İsrail işgal güçleri Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde işgal altındaki Filistin Tıp Kompleksi'nin arazisine baskın düzenledi.

Saldırıda hamile bir kadın ve bir sağlık görevlisi yaralandı.

Filistin Wafa Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, sağlık personeline ve hastalara rastgele biber gazı kapsülleri ve plastik mermiler ateşleyerek hamile bir kadını ve bir sağlık görevlisini plastik mermi ile yaraladığını duyurdu.

Bir ambulans da İsrail'in ateş açması nedeniyle kısmi hasar gördü.

Açıklamada, bunun İsrail işgal güçlerinin Filistin'deki hastanelere düzenlediği ikinci saldırı olduğuna dikkat çekildi. Bunlardan ilki, İsrail savaş uçaklarının Cumartesi günü Gazze Şeridi'ndeki El-Durra Hastanesi'ne düzenlediği saldırı oldu.