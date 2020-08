İsrail Ordusu Gazze'yi bombaladı

İsrail Ordusu, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda Gazze'yi sabah saatlerinde bombaladığını duyurdu.

İsrail Ordusu vurduğu noktaların Hamas'a ait olduğunu iddia ederek vurulan noktalardan birininse silah fabrikası olduğunu ileri sürdü.

6 rockets were fired from #Gaza into #Israel earlier this morning.



In response, our Air Force just struck Hamas military targets in Gaza, including a weapons manufacturing site.



Hamas will bear the consequences for terror activity against Israeli civilians.