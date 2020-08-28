İsrail Ordusu Gazze'yi bombaladı

İsrail Ordusu, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda Gazze'yi sabah saatlerinde bombaladığını duyurdu.

İsrail Ordusu vurduğu noktaların Hamas'a ait olduğunu iddia ederek vurulan noktalardan birininse silah fabrikası olduğunu ileri sürdü.

6 rockets were fired from #Gaza into #Israel earlier this morning.



In response, our Air Force just struck Hamas military targets in Gaza, including a weapons manufacturing site.



Hamas will bear the consequences for terror activity against Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) August 28, 2020

Filistin Menşeli Ma'an Haber Ajansı'ysa, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şehri'ni Şerit'in ortasında ve güneyde Refah'ın doğusunda bulunan tarım arazilerini hedef alan bir dizi füze fırlatarak altyapıya ve Filistinlilerin tarımsal alanlarını hedef alarak maddi zararlar verdiğini bildirdi.