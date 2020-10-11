İsrail Maliye Bakanlığı'nda bir üst düzey istifa daha

İsrail Maliye Bakanlığı'na genel direktör olarak atanan Keren Turner-Eyal bugün yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu. Turner-Eyal istifa gerekçesini açıklamadı.
Keren Turner-Eyal, Mayıs ayında Maliye Bakanı İsrail Katz tarafından göreve atanmıştı. Turner-Eyal ile Bakan Katz'ın koronavirüs salgınıyla ülkede artan durgunluk karşısında alınacak önlemler konusunda anlaşamadıkları belirtildi.
İsrail Maliye Bakanlığı'nda Ağustos ayında bütçe şefi Shaul Meridor da istifa etmişti.
Meridor, hükümetin "dar görüşlü" ve ekonomik normları görmezden gelen kararlarla koronavirüs kriziyle mücadelede başarısız olduğuna inandığını söylemişti.