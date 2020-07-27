İsrail-Lübnan sınırında çatışma

İsrail ordu sözcüsü İsrail'in kuzey sınırında karşılıklı ateş açılmasını içeren bir güvenlik olayı meydana geldiğini duyurdu. Ordu bölge halkına evden çıkmama çağrısı yaparken yolları kapattı. Partisi Likud'un toplantısı sırasında haberi alan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Karmaşık bir olayın ortasındayız" açıklamasını yaptı.

Reuters da Lübnan direniş örgütü Hizbullah'ın Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail ordusuna karşı operasyon düzenlediği haberini verdi. Reuters'a konuşan Lübnanlı kaynaklara göre, operasyon Suriye'de bir Hizbullah savaşçısının öldüğü İsrail saldırısına misilleme niteliğinde.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde Hizbullah'ın Şeba Çiftlikleri yakınında bir İsrail askeri aracına güdümlü tanksavar füzesi atması üzerine İsrail'in Kafarşuba bölgesini havan toplarıyla hedef aldığı belirtildi.

Çatışmanın ardından Lübnan-İsrail sınır bölgesinde sükunetin hakim olduğu belirtildi. Bazı evlerin zarar gördüğü saldırılarda şu ana kadar can kaybı kaydedilmedi.

Geçen hafta İsrail’in Şam yakınlarındaki bir cephaneliğe düzenlediği hava saldırısının ardından Lübnan Hizbullahı Ali Kemal Muhsin isimli savaşçısının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Hizbullah'tan misilleme beklentisiyle Lübnan sınırındaki önlemlerini güçlendiren İsrail, Cumartesi günü Birleşmiş Milletler aracılığıyla Hizbullah’a bir mesaj ileterek, Suriye’de hedef alınan bölgede bir Hizbullah savaşçısının bulunduğunu bilmediğini ileri sürmüştü.